Calciomercato Roma, ag. Villar e Mayoral: "Su Gonzalo scelta tecnica di Mou, ma non vuole cambiare squadra. Borja? E' felice, con i giallorossi si divertirà"

Vittoria sonora della Roma, che batte fuori casa la Salernitana per 0-4. Non è protagonista del match Gonzalo Villar, rimasto in tribuna per scelta tecnica. Alla fine del match è stato interpellato dal sito specializzato Alejandro Camano, agente del centrocampista e di Borja Mayoral, di recente al centro di voci di mercato. Queste le sue dichiarazioni:

"Borja lavorerà per essere titolare, la Roma ha un attacco spettacolare e lui si divertirà. È felice, vuole restare e lottare con la squadra. Villar? Mourinho ha fatto una scelta tecnica, ma lui sta bene. Gonzalo lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare la Roma. È felice e vuole giocare davanti ai tifosi giallorossi".

