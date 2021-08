Trigoria: giorno di riposo per la squadra, domani alle 10 la ripresa degli allenamenti

Giorno di riposo concesso da Josè Mourinho e il suo staff ai giocatori della Roma: all'indomani della vittoria per 0-4 sulla Salernitana, la squadra potrà dunque approfittare per godersi una giornata di relax prima di tornare a lavorare tra le mura di Trigoria. Ripresa fissata per domani alle ore 10, quando non saranno però presenti al Fulvio Bernardini i giocatori giallorossi convocati con le rispettive nazionali.