Calciomercato Roma, Nzonzi rifiuta ogni destinazione: l'ultimo 'no' ad un triennale dal Qatar

Nelle ultime ore di mercato, che chiuderà domani, Tiago Pinto si trova a Milano per cercare una sistemazione agli esuberi in casa Roma. Ma, dopo Federico Fazio (pronto alle vie legali per il reintegro), anche Steven Nzonzi si è messo di traverso rifiutando ogni destinazione: secondo gli aggiornamenti del portale di mercato, la cessione del centrocampista sembra ad oggi impossibile.

Dopo aver rifiutato un triennale del Benfica, diverse offerte da Liga, Championship e Arabia Saudita, il francese ha detto 'no' anche ad un contratto triennale dal Qatar, con offerta superiore ai 3,1 milioni di euro che dovrà ricevere dalla Roma fino a giugno 2022.

(gianlucadimarzio.com)

