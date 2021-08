Fazio al contrattacco: pronto alle vie legali per essere reintegrato

ESCLUSIVA LR24 - Federico Fazio passa al contrattacco. Dopo non aver accettato la proposta della Roma, che in sinergia con il Genoa, avrebbe provveduto a pagare l'intero ingaggio del difensore fino a giugno 2022 (scadenza del contratto), ha informato il club giallorosso che è intenzionato ad adire le vie legali per essere reintegrato in rosa.

Quindi non solo l'unica opzione per Fazio rimane quella di avere una buonuscita dai giallorossi pari allo stipendio che gli resta da percepire fino alla scadenza (indipendentemente poi da un suo accordo con altro club), ma ora è muro contro muro con tanto di avvocati. Ormai è guerra aperta tra l'argentino e la Roma.

