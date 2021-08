Calciomercato Roma, dalla Francia: Marsiglia e Lille interessati a Nzonzi

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per completare la rosa nelle ultime ore di mercato. Tiago Pinto si muove per individuare un centrocampista per José Mourinho, ma il general manager prima di ogni cosa dovrà cedere dei giocatori ormai fuori dal progetto tecnico. Tra questi c'è anche Steven Nzonzi che, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Santi Aouna, sarebbe nel mirino di Marsiglia e Lille. Il giocatore resta però anche un obiettivo dell'Al Raayn, che osserva l'evolversi della situazione.

? Info: Steven N'Zonzi ?? intéresse deux clubs en France : #Lille et l'#OM. - Jorge Sampaoli ?? s'est entretenu avec le joueur mais l'#OM doit dégraisser avant. - Al Rayyan au ?? reste intéressé.https://t.co/L3Gn4PrnLf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2021