Calciomercato Roma, retroscena Diawara: sfumata la trattativa con l'Eintracht Francoforte a causa dell'ingaggio del centrocampista

ESCLUSIVA LAROM24.IT - Con la chiusura del calciomercato estivo prevista domani, Tiago Pinto si trova a Milano per le ultime trattative. In casa Roma si è parlato anche di Amadou Diawara tra i possibili indiziati a lasciare la capitale.

E c'è un retroscena di mercato legato proprio al centrocampista. Come appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, è sfumata circa tre settimane fa la trattativa tra Roma ed Eintracht Francoforte per la cessione del classe '97: il club giallorosso era sceso a circa 10 milioni di euro, cifra minima per non fare una minusvalenza, per lasciar partire Diawara, che aveva dato l'ok al trasferimento, ma l'ingaggio alto del centrocampista (2,2 milioni di euro) ha spinto il club tedesco a non proseguire la trattativa.

LR24