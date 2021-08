Dzeko pronto a vestire la maglia dell'Inter. Per sostituirlo piace Abraham del Chelsea. Trattativa in fase avanzata per Florenzi al Milan

La Roma continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e il general manager Tiago Pinto nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l'Inter per chiudere l'affare che porterà Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra. I giallorosso vogliono farsi trovare pronti e per questo hanno iniziato subito a cercare un nuovo attaccante da regalare a José Mourinho. Tra i nomi in cima alla lista c'è Terry Abraham, centravanti del Chelsea in uscita dopo l'arrivo di Lukaku dall'Inter. Il giocatore preferirebbe restare in Inghilterra, magari sponda Arsenal, ma la Roma è decisa e sta cercando di affondare il colpo con i blues e chiudere la trattativa.

In giornata però è arrivata un'altra notizia in merito al mercato in uscita, che vede Alessandro Florenzi essere vicino a vestire la maglia del Milan. Il terzino giallorosso campione d'Europa sembra apprezzare la destinazione, così Tiago Pinto si è messo a lavoro per ottenere le migliori garanzie per chiudere l'affare. I rossoneri avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. La Roma non sarebbe convinta di questa proposta e cercherà di avere maggiori garanzie per una possibile cessione a titolo definitivo.

