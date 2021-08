Trigoria: Shomurodov, Vina e Cristante si allenano nonostante il giorno di riposo concesso da Mourinho

La Roma dopo il ritorno dalla seconda parte del ritiro, che si è svolto in Portogallo ed è culminato con la gara di sabato sera in Spagna contro il Betis Siviglia, si gode alcune ore di riposo concesse dal tecnico José Mourinho. Non tutti i giocatori però hanno scelto di non allenarsi e, stando a quanto riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi sul proprio profilo Twitter, nella giornata di oggi Shomurodov, Vina e Cristante si sarebbero ritrovati a Trigoria per svolgere una seduta di allenamento. I tre giocatori si sono aggregati successivamente rispetto ai compagni e hanno scelto di lavorare alcune ore in più per recuperare il prima possibile la condizione atletica.

