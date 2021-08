Calciomercato Roma: il Milan vuole Florenzi in prestito con diritto di riscatto, contatti in corso

Dopo le esperienze in prestito al Valencia e al Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, inserito tra gli esuberi in casa Roma, entra nei pensieri del Milan. Stando alle indiscrezioni dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'esterno campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini piace al club rossonero e sono in corso i primi contatti.

Il Milan ha chiesto Florenzi in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Champions League e partite giocate). Anche il giocatore gradirebbe la destinazione, ora si aspetta il via libera della Roma per poter sbloccare l'operazione.

(gianlucadimarzio.com)

