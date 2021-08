Calciomercato Roma, Cairo fa il prezzo per Belotti: il granata costa 30 milioni

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la propria rosa in vista del prossimo anno e, visti gli ultimi sviluppi, Tiago Pinto sta intensificando il suo lavoro per individuare un sostituto a Edin Dzeko, pronto a lasciare la Capitale per vestire la maglia dell'Inter. Tra i nomi che sono stati accostati ai giallorossi c'è quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino in scadenza di contratto. Il presidente Cairo però ha deciso di fissare il prezzo per lasciar partire il suo numero nove che sarà di 30 milioni di euro.

(calciomercato.com)

