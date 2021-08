D'UBALDO: "Roma incompleta, non è ancora all'altezza di Mou" - JACOBELLI: "Dzeko non partirà"

Continua la fase di preparazione della Roma alla prossima stagione, così come prosegue il calciomercato. La frenata del club giallorosso nella campagna acquisti cessioni stuzzica i commenti dell'etere. "Il mercato della Roma non poteva essere diverso da questo", spiega Roberto Pruzzo. "Il centrocampista arriverà solo negli ultimi giorni di mercato", è invece la previsione di Xavier Jacobelli.

"A due settimane dall'inizio del campionato la Roma è incompleta", la valutazione di Guido D'Ubaldo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma deve svincolare qualche giocatore, molti di questi vogliono addirittura la buonuscita, quindi diventa molto difficile. Il mercato della Roma non poteva essere diverso da questo, mi auguro che quei giocatori che lo scorso anno hanno fallito quest'anno possano dare qualcosa in più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma, come tutte, non riesce a piazzare nessun giocatore. E parliamo di calciatori di valore come Florenzi. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A due settimane dall'inizio del campionato la Roma è incompleta. L'organico giallorosso non è ancora all'altezza di un allenatore come Mourinho, che sta lavorando più sul gruppo che sulla tattica (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sta nascendo un grande rapporto tra Dzeko e Mourinho, non partirà. La Roma ha bisogno di un centrocampista, e presumo che arriverà solo negli ultimi giorni di mercato (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Si continua a dire che Mourinho è scontento. Da cosa deriva questa convinzione? Se sul mercato fossero arrivati i campioni il tecnico sarebbe comunque rimasto in silenzio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)