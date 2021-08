Calciomercato Roma: per Abraham è corsa tra giallorossi ed Arsenal, sfuma l'Atalanta

Con Edin Dzeko in direzione Inter, circolano vari nomi per sostituire l'attaccante bosniaco alla Roma. Tra i giocatori accostati ai giallorossi c'è anche Tammy Abraham del Chelsea che, secondo le informazioni del sito dell'esperto di calciomercato, è considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo a disposizione di José Mourinho.

Sfuma l'ipotesi Atalanta per l'inglese classe 1997, che vorrebbe cambiare aria e che è nel mirino anche dell'Arsenal oltre che della Roma. L'ultima parola spetta all'attaccante.

(gianlucadimarzio.com)

