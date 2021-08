Calciomercato Roma: oggi l'incontro tra l'agente di Dzeko e il club giallorosso per definire il passaggio all'Inter

Ogni tassello sembra andare al suo posto per il passaggio di Edin Dzeko all'Inter. Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra l'agente dell'attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, e la Roma per definire il passaggio del centravanti in nerazzurro. Dzeko ha già raggiunto l'accordo con i nerazzurri per un biennale.

Scheduled a meeting between Edin #Dzeko’s agent (A.Lucci) and #ASRoma today to complete the move of the striker to #Inter, which have already agreed personal terms for a contract until 2023. Ready the no.9 shirt as I anticipated and ? Done Deal! #transfers https://t.co/oPvyf3b0AM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021