Instagram: per Dzeko relax con la moglie in Croazia in attesa del mercato (FOTO)

Sorridente con gli amici e la moglie Amra, Edin Dzeko ha trascorso qualche ora di relax in Croazia. Come testimonia lo scatto su Instagram, ieri il bosniaco ha fatto tappa al Ritual Cafe&Hookah Bar a Dubrovnik. La Roma, dopo l'amichevole disputata sabato sera contro il Betis a Siviglia, tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria e Dzeko è in procinto di passare dal club giallorosso all'Inter.