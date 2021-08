Con Edin Dzeko sempre più vicino a firmare per l'Inter, la Roma continua a cercare un centravanti da regalare a Mourinho per la prossima stagione. Piace Tammy Abraham, ma la strada per arrivare all'attaccante del Chelsea non è delle più semplici: come riporta la versione odierna del quotidiano sportivo, il classe '97 preferirebbe rimanere in Premier League. Contatti avanzati con l'Arsenal.

(gasport)