Tra le varie alternative che i giallorossi starebbero valutando per rimpiazzare Edin Dzeko, dato in partenza con destinazione Inter, ci sarebbe anche il profilo di Luka Jovic. L'attaccante di proprietà del Real Madrid, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito all'Eintracht, sarebbe stato offerto ai giallorossi. L'ipotesi Jovic sembra comunque rimanere più defilata rispetto ad altre opzioni. Piacciono Azmoun, Isak e Abraham.

(Il Messaggero - La Repubblica - Gasport)