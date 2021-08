Roma, per il bomber ora c'è Azmoun in pole. Icardi, strada in salita

A più di 6 anni dal suo arrivo in giallorosso, oggi si consumerà probabilmente l'addio tra Edin Dzeko e la Roma. Il bosniaco andrà all'Inter e Tiago Pinto pensa a sostituirlo degnamente, ma con ogni probabilità l'attaccante titolare per le prime stagionali sarà Eldor Shomurodov. Il sogno sarebbe arrivare a Mauro Icardi, ma i costi dell'operazione peserebbero in modo importantissimo sulle casse della Roma, che non potrebbe nemmeno avvalersi del Decreto Crescita. Servirebbe dunque una mano del Psg sull'ingaggio.

Così si torna a pensare a Sardar Azmoun, che si può portare a Trigoria con 18-20 milioni di euro, con la possibilità di un'operazione che andrebbe a far ricadere la spesa sui bilanci successivi. Altro nome sondato è quello di Isak: da poco il rinnovo con la Real Sociedad, che non rappresenterebbe però un ostacolo se davvero i giallorossi decidessero di affondare il colpo.

L'interesse per Belotti, poi, rimane, mentre sono stati offerti Seferovic e Jovic, che per motivi diversi non convincono. La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa sfruttare la profondità proprio come Shomurodov e Mayoral. Dall'Inghilterra rimbalza la voce di un interesse per Abraham, che però ha già rifiutato l'Atalanta perchè vuole restare in Premier. L'attaccante ha poi in mano un accordo con l'Arsenal. Rispunta poi il nome di Scamacca: il Sassuolo per lui chiede 35 milioni di euro. Tanti, ma il suo agente è lo stesso di Dzeko, e allora i conti potrebbero anche quadrare.

(gasport)