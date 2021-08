L'eventuale squalifica di Pellegrini non arriverà prima dell'inizio della stagione regolare. Il capitano ci sarà in Conference League

LR24 - Buone notizie in casa Roma per José Mourinho dopo la gara persa contro il Betis Siviglia. Durante il match infatti tra i giocatori che erano stati espulsi c'era anche Lorenzo Pellegrini che, stando al regolamento per le gare internazionali, rischiava di non essere a disposizione per la partita di andata dei playoff di Conference League. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione de LaRoma24.it però il capitano giallorosso sarà della partita. La sua eventuale squalifica infatti può arrivare solo dopo l'inizio della stagione regolare. Al momento però la Roma non ha notizie in merito al referto compilato dall'arbitro a fine partita sabato sera.

? Situazione eventuale squalifica #Pellegrini dopo #BetisRoma: eventuali sanzioni verranno comminate dopo l'inizio della stagione regolare. Di certo #asroma ad oggi non ha contezza del referto dell'arbitro ma il capitano ci sarà nei primi impegni ufficiali — laroma24.it (@LAROMA24) August 9, 2021