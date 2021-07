Il mercato entra nel vivo: Viña in arrivo, stretta per Xhaka. Tor di Valle, tutto rimandato per la revoca della delibera

La Roma continua a correre e d'improvviso si accende anche il mercato giallorosso. Domani il terzo test estivo con la Triestina e sono in arrivo altri due rinforzi per Mourinho. Il primo è Matias Viña, il sostituto dell'infortunato Leonardo Spinazzola. Acquisto quasi fatto e quasi ufficializzato dal gm Tiago Pinto, che ne ha parlato ad alcuni tifosi fuori il centro sportivo di Trigoria. Da Pinto apertura anche sul fronte Xhaka, operazione che potrebbe chiudersi a breve: Mourinho potrebbe averlo a disposizione dal ritiro portoghese di Carvoeiro.

Per il resto perde quota la pista Kostic, dalla Colombia rilanciano il nome di Luis Diaz del Porto. In conclusione nulla di fatto sul fronte stadio per la revoca della delibera di pubblico interesse su Tor di Valle: tutto rimandato a domani.

GASPORT - MOU, COLPO MANCINO. LA ROMA ACCELERA, VIÑA È A UN PASSO

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA SENESI DEL FEYENOORD

VILLA STUART: VISITE MEDICHE PER I GIOCATORI IN 'LISTA B', AL VIA ALLENAMENTI SEPARATI

CALCIOMERCATO ROMA: ENTRO DOMANI L'UFFICIALITÀ DI KLUIVERT AL NIZZA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: PRONTO IL RILANCIO PER XHAKA

MATIAS VIÑA: LA SCHEDA

IN THE BOX - GP D'ITALIA, JM AL VOLANTE

SMALLING: "SPERO DI VINCERE ANCORA CON MOURINHO"

RITIRO ROMA: PARTITELLA A TRIGORIA, SPLENDIDO GOL AL VOLO DI MAYORAL

TRIGORIA, TIAGO PINTO AI TIFOSI: "ARRIVA VIÑA, PER XHAKA VEDIAMO..."

CALCIOMERCATO ROMA: FRENATA PER KOSTIC

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA COLOMBIA: GIALLOROSSI PRONTI A OFFRIRE 25 MILIONI PER LUIS DIAZ

CALCIOMERCATO ROMA, STRETTA PER XHAKA: ATTESO PER IL RITIRO IN PORTOGALLO

STADIO ROMA, NULLA DI FATTO PER LA REVOCA DEL PUBBLICO INTERESSE: TUTTO RIMANDATO A DOMANI

