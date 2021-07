Calciomercato Roma: frenata per Kostic, interrotte le conversazioni con l'Eintracht

Mentre Matias Vina è prossimo al trasferimento alla Roma e Xhaka resta il principale obiettivo a centrocampo, si registra un passo indietro per Filip Kostic. Come fa sapere su Twitter il giornalista di Teleradiostereo Flavio Maria Tassotti, la Roma avrebbe interrotto le conversazioni con l'Eintracht Francoforte per l'esterno offensivo serbo.

