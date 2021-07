VIDEO - Trigoria, Tiago Pinto ai tifosi: "Arriva Vina. Xhaka? Vediamo..."

Prosegue il lavoro sul mercato di Tiago Pinto per rinforzare la rosa che José Mourinho dovrà gestire. Il General Manager giallorosso, come si vede in un video pubblicato sui social, si è intrattenuto con alcuni tifosi all'uscita del "Fulvio Bernardini" di Trigoria, parlando di calciomercato e soprattutto dei profili di Matias Vina e Granit Xhaka, vicini alla Roma. "Come va il mercato? Bene. Arriva Vina. Xhaka? Vediamo...Deve venire uno per volta", afferma il portoghese. E alla richiesta di Mauro Icardi il Gm giallorosso sorride.

Qualcuno avanza anche la richiesta di riportare alla Roma Francesco Totti.