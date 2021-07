Calciomercato Roma, conferme dall'Inghilterra: nelle prossime ore rilancio per Xhaka. Partirà per oltre 20 milioni

Con Rui Patricio già a Trigoria, nei prossimi giorni Mourinho potrebbe ricevere altri due regali: oltre a Matias Vina, anche l'affare per Granit Xhaka è prossimo alla svolta. Come scrivono (anche) in Inghilterra, nelle prossime ore è atteso il rilancio della Roma che porterà la sua offerta vicina alle richieste dell'Arsenal, dunque oltre i 17 milioni di sterline (20 milioni di euro).

Già nel gennaio del 2020 Xhaka era vicino all'Hertha Berlino ma Arteta lo convinse a restare. Ora sulle tracce del centrocampista svizzero ci sarebbe anche il Borussia Monchengladbach, da dove fu acquistato proprio dai gunners, ma la scelta del giocatore è quella di lavorare con Mourinho che in passato lo elogiò così: "Xhaka è l'uomo principale di tutto il centrocampo dell'Arsenal, non puoi non accorgertene, in caso contrario ti presto uno dei miei occhi...".

(football.london)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE