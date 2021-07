Individuato l'obiettivo numero 1 per la difesa della Roma in caso di partenza di Chris Smalling. Si tratta di Marcos Senesi, centrale di nazionalità argentina in forza al Feyenoord. Classe '97, con un passato nel San Lorenzo e già capitano della rappresentativa albiceleste Under 20. Preferibilmente da impiegare sul centro-sinistra della linea arretrata, abilità per impostare il gioco dal basso e ottime doti aeree e di anticipo.

(Il Messaggero)