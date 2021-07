Calciomercato Roma, dalla Colombia: giallorossi pronti ad offrire 25 milioni più bonus al Porto per Luis Diaz

In dirittura d'arrivo Matias Vina e al lavoro per Xhaka, la Roma non si ferma. Secondo le indiscrezioni del giornalista colombiano Pipe Sierra di Win Sports Tv, la Roma sarebbe la società più interessata a Luis Diaz del Porto e sarebbe anche pronta ad offrire circa 25 milioni di euro più bonus al club portoghese per accaparrarsi l'esterno classe '97. E sarebbe proprio l'amichevole con il Porto, in programma il 28 luglio, l'occasione per avanzare l'offerta per il colombiano.

Il Porto, inoltre, sarebbe aperto alla trattativa ma potrebbe chiedere una cifra superiore.