Mou, colpo mancino: La Roma accelera, Vina è ad un passo. Si chiude a 11 milioni

Con la seconda parte di ritiro che si avvicina - la Roma si trasferirà in Algarve lunedì prossimo - Mourinho sa che il tempo stringe e che è importante avere una rosa il più possibile completa a disposizione fin dalle prime battute stagionali. E' per questo che lo Special One vorrebbe vedere chiuse le questioni terzino sinistro e centrocampista centrale il prima possibile. Le persone che gli sono vicine raccontano che probabilmente l’allenatore portoghese ha capito che il lavoro sarà più impegnativo di quello che aveva previsto.

Tiago Pinto lavora alacremente sul mercato e gli ultimi sviluppi fanno ben sperare: l'Arsenal ha annunciato l'arrivo di Lokonga, che può sbloccare la partenza di Granit Xhaka, pronto a firmare un quadriennale con i giallorossi. La chiave di volta per la fumata bianca saranno probabilmente le modalità di pagamento, ma la trattativa sarebbe stata più agevole se il gm giallorosso non avesse dovuto pensare anche al sostituto di Leonardo Spinazzola - 2 giorni fa il laterale ha tolto i punti ma ha dovuto recarsi dalle forze dell'ordine per denunciare l'hackeraggio del profilo social della sua compagna -. L'obiettivo dichiarato è Matias Vina: il Palmeiras chiede 15 milioni di euro con il 50% della cifra di trasferimento che finirà nelle casse del Nacional Montevideo. L’accordo potrebbe essere in dirittura d’arrivo sulla base di circa 11 milioni, più 2,5 milioni di bonus.

Ad agevolare le trattative in entrata ce n'è una in uscita: il prestito con diritto di riscatto di Justin Kluivert può essere ufficializzato tra oggi e domani, con l'olandese in procinto di firmare per il Nizza.

Intanto, tra ieri e oggi le visite mediche dei vari Nzonzi, Pedro, Fazio, Pastore e Santon, anche loro in lista B: non è escluso che i Friedkin non debbano rivedere la propria politica sugli incentivi all'esodo per liberarsi dei loro pesanti ingaggi.

(gasport)