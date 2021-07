Calciomercato Roma: Xhaka atteso la prossima settimana nel ritiro in Portogallo

Oltre a Matias Vina, José Mourinho è pronto ad accogliere Granit Xhaka, seguito a lungo dalla Roma e individuato come principale obiettivo per rinforzare il centrocampo. Secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, lo svizzero si unirà a Mourinho e alla squadra la prossima settimana in Portogallo, dove è prevista la seconda parte del ritiro dei giallorossi con partenza fissata per il 26 luglio.

L'accordo tra giallorossi e Arsenal è alle battute conclusive, mentre c'è l'intesa sul contratto tra la Roma e il centrocampista.

Granit Xhaka will join Mourinho next week in the AsRoma training camp in Portugal, Algarve. Mourinho is pushing and waiting for him. Personal terms are already agreed. The deal between AsRoma and Arsenal is almost done. @SkySport#Transfers #AFC pic.twitter.com/pCgTBp8n57

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 20, 2021