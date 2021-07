Stadio della Roma, discussione sulla revoca del pubblico interesse: domani seconda convocazione alle 14

Torna al centro dell'attenzione Tor di Valle e il relativo progetto dello stadio della Roma. Oggi in Assemblea Capitolina è in calendario la delibera di revoca del pubblico interesse al progetto. Gli aggiornamenti in tempo reale:

LIVE

17.40 - La discussione è prevista domani alle 14.00 in seconda convocazione.

#StadioDellaRoma si va domani alle 14 in seconda convocazione (16 presenti per il numero legale) — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 20, 2021

17.37 - Non c'è il numero legale, tra 20 minuti è in programma un nuovo appello. Ma, dice Magliaro, è probabile la chiusura della seduta.

#stadiodellaroma Caduto il numero legale subito dopo la fine dell’intervento della consigliera Grancio Fra 20 minuti nuovo appello Probabile chiusura della seduta — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 20, 2021

17.25 - Terminata l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. Ora inizia la discussione generale. Parleranno Grancio, De Priamo, Pelonzi, Fassina.

#stadiodellaroma Terminata ora l’illustrazione del provvedimento da parte dell’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori Inizia la discussione generale

Prenotati (per ora):

Grancio

De Priamo

Pelonzi

Fassina — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 20, 2021

17.15 - Inizia la discussione sulla revoca del pubblico interesse al progetto stadio della Roma. Lo fa sapere su Twitter il giornalista del "Tempo" Fernando Magliaro, uno dei maggiori esperti sul tema stadio.