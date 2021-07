Villa Stuart: tra ieri e oggi visite mediche per i giocatori in 'lista B'. Al via allenamenti separati dal resto del gruppo

E' cominciata tra ieri e oggi la stagione dei giocatori inseriti da Josè Mourinho nella cosiddetta 'lista B', quella dei calciatori che non rientrano nel progetto. Visite mediche nella clinica di Villa Stuart per Fazio, Nzonzi, Pastore, Pedro e Santon. Inizieranno ad allenarsi a Trigoria anche se non con il resto del gruppo, e non agli ordini di Josè Mourinho. A dirigere le loro sessioni, da oggi al via con orari diversi rispetto a quelli del gruppo principale, ci saranno altri componenti dello staff tecnico.

(Il Messaggero - La Repubblica - Gasport - Il Tempo)