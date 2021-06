VIDEO - Mourinho pronto a sbarcare nella Capitale il 2 luglio. Pinto accelera per Rui Patricio e Xhaka. Zaniolo già corre a Trigoria

L'attesa sta per finire. Il 2 luglio infatti José Mourinho sbarcherà nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura come nuovo tecnico della Roma. Il portoghese avrà alcuni giorni a disposizione in vista del 6 luglio, giorno in cui è fissato a Trigoria l'inizio della nuova stagione. Proprio nel centro sportivo nella giornata di oggi è tornato a correre Nicolò Zaniolo, che vuole farsi trovare al meglio dal tecnico e che inizierà da subito a lavorare con i compagni. Sul fronte del mercato intanto Tiago Pinto continua a lavorare per portare a Roma il nuovo portiere giallorosso Rui Patricio e Granit Xhaka, protagonista assoluto nella serata di ieri durante la vittoria contro la Francia negli ottavi di finale dell'Europeo.

