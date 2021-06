Pinto adesso accelera per Rui Patricio e Xhaka

Adesso è il momento di stringere. Perché José Mourinho, che dovrebbe sbarcare a Roma venerdì prossimo, vorrebbe finalmente avere notizie positive dal mercato. Con Rui Patricio oramai a casa, la Roma sta cercando di accelerare nella trattativa con gli inglesi del Wolves. Che continuano a chiedere 12 milioni per il portiere del Portogallo. Una cifra considerata eccessiva, anche in funzione del fatto che il suo contratto andrà in scadenza tra un anno. La Roma è pronta a salire a 7 milioni e magari a metterci su 2-3 milioni in bonus. Bloccato anche Xhaka. Anche qui, però, Pinto non riesce a sbloccare la situazione con l'Arsenal, fermo come offerta ai 16 milioni di euro rifiutati una decina di giorni fa. È la guerra dei nervi, con l’Arsenal che vuole almeno 22 milioni, sicuramente non meno di venti. La situazione potrebbe essere risolta inserendo dei bonus semplici. Nel frattempo Pinto continua a seguire anche la situazione di Kostic, l’esterno offensivo dell’Eintracht. Se Pau Lopez e Under dovessero andare al Marsiglia, alla Roma potrebbero arrivare potenziali 27 milioni da poter, appunto, rigirare sul possibile mercato in entrata.

(gasport)