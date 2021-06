Sale l'attesa per vedere José Mourinho nella capitale e all'opera a Trigoria. In vista del raduno fissato per il 6 luglio, la Roma ha chiesto ad alcuni giocatori reduci da infortuni di anticipare il rientro dalle vacanze. Secondo le indiscrezioni del sito sportivo, oltre ad El Shaarawy, Zaniolo e Fuzato già tornati a Roma, da domani si vedranno anche Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout, che oggi hanno fatto il tampone.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE