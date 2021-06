Calciomercato Roma: giallorossi su Kostic, operazione da 20-25 milioni di euro

Al lavoro per Rui Patricio e Xhaka, la Roma segue anche Filip Kostic, esterno che milita in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Secondo le indiscrezioni della giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, il club giallorosso sarebbe in pole per accaparrarsi il serbo classe '92, che piace molto a Tiago Pinto e a José Mourinho. L'affare si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.