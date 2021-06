MOURINHO: "Senza il Portogallo tiferò Italia. Auguro il meglio a Spinazzola e Cristante"

Torna a parlare Josè Mourinho, che prosegue nella sua disamina su Euro 2020 dicendo la sua sull'eliminazione del Protogallo e parlando dell'Italia: "Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all'Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina. L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me, e ora sono un tifoso dell'Inghilterra. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li vedo a Wembley, in finale".

Sul quarto di finale Germania-Inghilterra "Dovrebbero guardare a questa grande partita a Wembley come una semifinale. Penso che il vincitore vada in finale. Questo può essere il premio di questa partita. Naturalmente è necessario rispettare il fatto che, in qualche modo, anche la Repubblica Ceca si sta giocando la qualificazione, così come la Danimarca, la Svezia o l'Ucraina, ma penso che ciò sia più dettato dal sorteggio che dalla forza delle squadr. Inghilterra o Germania hanno una grande opportunità, ma non posso dire a nessuno "metti i tuoi soldi qui" per questa partita. L'Inghilterra sembra più coerente, non concede gol, prendendo comodamente sette punti dal gruppo."

