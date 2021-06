Progetto stadio all'ultimo atto

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Giovedì prossimo, 1 luglio, potrebbe andare in scena l'atto conclusivo sul progetto Tor di Valle. Infatti l'Assemblea Capitolina è chiamata a riunirsi nel pomeriggio dalle 14 alle 19 con all'ordine del giorno anche "un provvedimento di autotutela per la revoca dell'interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio in località Tor Di Valle. (...) Ieri intanto la Commissione Ambiente del Comune di Roma, riunita in assemblea, ha espresso parere positivo in merito alla revoca del pubblico interesse per Tor di Valle, dando sostanzialmente l'ennesimo lasciapassare al voto d'aula di giovedì prossimo. Importanti e significative sono state nell'occasione le parole di Cinzia Esposito, direttore del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica. «C'è improcedibilità ad andar avanti con quella proposta, incardinata in quel modo, con quel progetto e con quella legge». (...) Nel frattempo il club giallorosso continua a guardarsi intorno, e per ora sembra non voler scartare nessuna ipotesi. Da quelle ormai note, come Gazometro, Tor Vergata o Pietralata, a quella da noi anticipata in questi giorni di un ritorno di fiamma per lo stadio Olimpico. Tutte soluzioni che prevedono una certa componente di difficoltà, che sia nell'iter di approvazione di varianti o atti analoghi, o che si tratti di sovrintendenze e resistenze politiche. (...)