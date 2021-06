PRUZZO: "Il prezzo di Xhaka si sarà alzato dopo ieri..." - TORRI: "Emerson e 30 milioni per Spinazzola? Lo farei"

Il nome caldo per la Roma 2021/22 è quello di Granit Xhaka, centrocampista e capitano della Svizzera che ieri ha eliminato la Francia dagli Europei. "Se la Roma lo prende fa un acquisto importante in mezzo al campo" dice Furio Focolari. L'analisi di Andrea Di Carlo: "A Xhaka il pallone non scotta mai, ci sono caratteristiche diverse ma a me ricorda molto Strootman".

Nelle ultime ore si parla di interessi molteplici da big europee per Spinazzola, in un'ipotetica trattativa col Chelsea, Piero Torri non ha dubbi: "30 milioni più Emerson Palmieri o Alonso dal Chelsea per Spinazzola? Lo farei, principalmente per dei dubbi fisici sull'esterno giallorosso".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Xhaka? Non ci voleva la prestazione di ieri, il prezzo si sarà già alzato. Ieri mi è piaciuto molto. La Roma deve risolvere il problema in attacco, lì davanti ha troppi giocatori, ci sono 6-7 giocatori più due centravanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Xhaka ieri ha giocato bene, la miglior partita fino ad adesso da quando lo osserviamo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Xhaka ieri mi è sembrato molto prezioso, non perde mai palla. Se la Roma lo prende fa un acquisto importante in mezzo al campo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A Xhaka il pallone non scotta mai, ci sono caratteristiche diverse ma a me ricorda molto Strootman (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Xhaka è un giocatore molto prezioso, quasi un metronomo vecchio stampo come se ne vedono pochi ormai in giro (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spinazzola? Se i club interessati sono quelli (Real Madrid, Barcellona, Psg, ndr), portassero 50 milioni e ciao (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

30 milioni più Emerson Palmieri o Alonso dal Chelsea per Spinazzola? Lo farei, principalmente per dei dubbi fisici sull'esterno giallorosso (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)