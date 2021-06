VIDEO - La serata da leader di Xhaka: dal discorso alla squadra al premio 'donato' all'allenatore

Nell'impresa della Svizzera di ieri sera, capace di eliminare la favorita Francia ai rigori, sono risaltate le doti di Granit Xhaka, tra i principali obiettivi di mercato della Roma. Se la sua capacità di posizionamento e il sinistro vellutato si erano già palesati, ieri il capitano elvetico ha messo in mostra anche le sue doti da leader.

Innanzitutto caricando la squadra, tutta radunata in cerchio, con un discorso motivazionale prima dell'inizio dei rigori, poi, nel post partita, consegnando al ct Petkovic, in conferenza stampa, il premio appena ricevuto di "migliore in campo".