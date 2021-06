Mercato, Dzeko interessa alla Juventus. Frabotta nell’affare?

Il futuro di Edin Dzeko è ancora molto incerto. Pesa molto per gli equilibri finanziari della Roma e così Tiago Pinto, con l’aiuto del manager Lucci, sta cercando una sistemazione che risolva le cose e accontenti tutti. Al momento l’unica possibilità si chiama Juventus con Agnelli che lo prenderebbe, però, gratis accollandosi soltanto il pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro. Le parti stanno ragionando anche su un possibile scambio per alleggerire i propri conti. I bianconeri offrono Bernardeschi, la Roma vorrebbe Demiral. Alla fine il giocatore che potrebbe far comodo è Gianluca Frabotta che farebbe anche il vice Spinazzola a sinistra.

(corsport)