ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Scelto dai Friedkin e annunciato a sorpresa lo scorso 4 maggio, ora José Mourinho è pronto a tornare in Serie A, a prendersi la scena in giallorosso e ad iniziare l'avventura sulla panchina della Roma. Manca ancora qualche giorno per vedere il portoghese all'opera nella capitale: come appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, Mourinho sbarcherà a Roma venerdì 2 luglio. È, invece, fissato per il 6 luglio il raduno a Trigoria.

LR24