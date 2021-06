Il Chelsea punta Spinazzola, Mourinho mette nel mirino Saka. Pau Lopez verso Marsiglia, manca l'accordo coi Wolves per Rui Patricio

L'Europeo da protagonista con l'Italia, ha attirato su Leonardo Spinazzola gli occhi delle big europee: dopo il Real Madrid anche il Chelsea ha puntato il terzino della Roma. In entrata, intanto, non si sblocca l'affare Rui Patricio, manca infatti l'accordo i Wolves. Sempre dalla Premier piace Saka dell'Arsenal. In uscita, infine, Pau Lopez vicino al Marsiglia, dove potrebbe finire anche Under.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: ANCHE IL CHELSEA SU SPINAZZOLA

GASPORT - MOU VUOLE SAKA

CALCIOMERCATO ROMA: ANCHE JUVENTUS E MILAN SU FLORENZI

ESCLUSIVA LR24.IT - BELOTTI-TORO: SENZA OFFERTE CONGRUE A LUGLIO, PRONTO RINNOVO A 3 MILIONI

MOURINHO PRESENTA IL CORSO SULLA GESTIONE DELLE EMOZIONI: "CONTO MOLTO SUL MIO STAFF"

CALCIOMERCATO ROMA: MERCOLEDÌ INCONTRO DECISIVO CON IL MARSIGLIA PER PAU LOPEZ

CALCIOMERCATO ROMA: MANCA L'ACCORDO COI WOLVES PER RUI PATRICIO. IPOTESI SANTON COME CONTROPARTITA

REYNOLDS: "TUTTI MI HANNO ACCOLTO BENISSIMO" (VIDEO)

STADIO TOR DI VALLE: PARERE POSITIVO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL COMUNE SULLA REVOCA DEL PUBBLICO INTERESSE

IN THE BOX - EUROMERCATO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24