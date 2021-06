Calciomercato Roma: mercoledì l'incontro decisivo con il Marsiglia per Pau Lopez. Anche Under nell'affare: prestito con riscatto a 12

Pau Lopez si avvicina all'uscita di Trigoria. Dopo due stagioni altalenanti, il portiere spagnolo potrebbe finire al Marsiglia in prestito con diritto d'acquisto a 15 milioni di euro. L'estremo difensore è pronto ad accettare l'offerta dei francesi, mercoledì è fissato l'incontro decisivo per chiudere l'affare.

#PauLopez is almost done to #OlympiqueMarseille on loan with option to buy for €15M. The spanish goalkeeper is set to accept #OM ’s bid. Scheduled on Wednesday the decisive meeting to close the deal. #transfers #TeamOM

Sullo stesso tema, si esprime anche Fabrizio Romano, esperto di mercato, su Twitter. Oltre a ribadire che la trattativa proseguirà in settimana, conferma i 15 milioni come prezzo per il riscatto di Pau Lopez e 12, invece, per Under, anche lui parte dell'affare col Marsiglia.

Olympique Marseille are progressing in talks with AS Roma to sign Pau López and Cengiz Ünder. Negotiations will continue this week. ? #OM #Roma

Loan with buy option around €15m for López, loan with buy option around €12m for Ünder.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2021