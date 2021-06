Rui Patricio-Roma, l'accordo c'è. Resta la distanza con i Wolves

GAZZETTA.IT - Dicono in Portogallo che Vera, Eva e Pedro non stiano nella pelle all’idea di lasciare l’Inghilterra, dove pure si sono trovati molto bene, per un’avventura a Roma. Vera, Eva e Pedro sono, nell’ordine, la moglie e i due figli di Rui Patricio, che ieri erano a Siviglia a fare il tifo per lui e il Portogallo contro il Belgio. [...] Adesso Rui Patricio può pensare solo al futuro e, fosse per lui, il futuro già adesso avrebbe i colori della Roma. Il suo accordo con la società giallorossa, dopo la chiamata di Mourinho, è totale, ma non c’è ancora quello con il Wolverhampton. E, considerando che tra poco più di una settimana inizierà la stagione giallorossa, è in questi giorni che a Trigoria hanno necessità di chiudere tutto. Magari dopo aver ceduto Pau Lopez al Marsiglia in prestito oneroso con obbligo di riscatto, indipendentemente dall’affare Ünder.

Tra la Roma e i Wolves c’è semplicemente - che poi semplicissime le cose ancora non sono - una distanza economica. Tutti sono convinti che l’affare si chiuderà, soprattutto per volontà del portiere, ma al momento la Roma è ferma a 6 milioni più bonus, con gli inglesi chiedono il doppio. Ci si può incontrare a metà strada, a patto che le due società si vengano incontro, magari inserendo una contropartita tecnica (si è fatto il nome di Santon, in uscita) oppure alzando la parte fissa. La sensazione è che intorno ai 10 milioni complessivi l’accordo si chiuderà, soprattutto se sarà Rui Patricio a forzare un po’ la mano con il Wolverhampton per diventare quanto prima il portiere della Roma di Mourinho.

