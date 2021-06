Euromercato

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Un portiere ancora ufficialmente senza squadra. Un terzino sinistro che quando cambiò maglia fece ridacchiare mezza Torino. Due centrocampisti sbolognati senza rimpianti dallo stesso club che ora da lontano li vede protagonisti in Europa e sulla bocca di tutti al mercato per una valutazione complessiva di circa 70 milioni di euro. Un esterno tutta fascia che rientra da Parigi dove hanno trovato l'omologo migliore al mondo e che difficilmente rimarrà nel club che detiene il suo cartellino. Il centravanti di scorta con l'ultimo anno di contratto. Il fantasista tentato dal raggiungere l'antico maestro e l'amico compagno di squadra in Nazionale. L'Italia che va ai quarti di finale racconta storie di mercato nella storia ancora tutta da scrivere di Euro 2020.

Quando a fine maggio il Milan ha messo le mani su Maignan, sono andati in fumo gli ultimi dubbi: Donnarumma addio, dopo un capitolo breve ma intenso in rossonero. Voci più o meno attendibili e poi la destinazione: mega accordo a parametro zero col PSG pigliatutto (Ceferin ci tiene a far sapere che quelli del Qatar sostengono il calcio della gente...la gente ricca ovviamente). Già, il Milan, preso per i fondelli perché in queste ore ha la sfortuna di assistere alla consacrazione di altri due ragazzi lasciati andare per contingenze di mercato o per superficialità di giudizio, Locatelli e Pessina, oro nelle mani di Sassuolo e Atalanta. Da nuovo Pirlo tendente a Seedorf a giovane non all'altezza: Locatelli ha ricominciato da zero e con zelo, e oggi tratta con la Juventus disposta a pagarlo fino a 35 milioni di euro. Uno, di milione, la valutazione per il foglio di via di Pessina, contropartita tecnica per lo sfortunato Conti. Anche se per il centrocampista autore del gol che ha chiuso il match contro l'Austria, il Milan manterrebbe una cospicua percentuale di incasso sulla futura cessione.

C'è poi Spinazzola. Ricordate lo scambio con Luca Pellegrini? A cifre nettamente distanti dall'effettivo, all'epoca, valore dei due esterni sinistri? Pellegrini, oggi, va ripreso per i capelli, reduce da un biennio quasi del tutto da dimenticare. Spinazzola quando non fa i conti con i guai muscolari fa la differenza sulla fascia sinistra, bullizzando gli avversari soprattutto nei match impari, a suo favore. "Idea Real Madrid" "C'è anche il Chelsea": da due settimane l'Europa si sta accorgendo di lui nei titoli di calciomercato, manco fosse un esordiente che diventa la rivelazione della manifestazione. Due volte su quattro Star of the match, sarà un punto fermo della Roma di Mourinho. Con buona pace di chi a Torino pensava che la Juventus avesse rifilato un pacco ai giallorossi, e in parte di Marotta che quando saltò lo scambio con Politano ebbe una sortita poco elegante affermando che non convinceva sotto il profilo fisico, con la Roma che incassava senza rispondere per le rime.

In parallelo con Spinazzola avrebbe dovuto correre Florenzi, ma il suo Europeo finora è durato un tempo, quello contro la Turchia. Maledetto polpaccio. Futuro da scrivere, lontano da Roma, che pregusta il tutto plusvalenza che produrrà la sua cessione. In Italia può andare all'Inter. C'è poi Belotti. Da 100 a 30 in due anni, Cairo abbassa le pretese contando gli ipotetici milioni, da un rapportare alla scadenza, fissata fra un anno. Piace per spirito di sacrificio e anche perché i gol li ha sempre fatti, ma in una squadra che negli ultimi anni si è appiattita fino quasi a retrocedere in Serie B. Di qui la domanda: non saranno troppo esose le richieste del Torino? Probabilmente sì, ma si sapeva. Per questo dalla Roma, che offre la metà, in giù, finora i proponenti sono stati respinti sulla porta. Cairo non nega che l'affaire rinnovo sia ancora una questione aperta, il Gallo difficilmente romperà col club della cui squadra è capitano, ma è pronto per scrivere una nuova storia sulla sua carriera. E intanto lavora per fare le scarpe a Immobile, che in ritiro a sua volta lavora ai fianchi per convincere Insigne a raggiungerlo a Roma dove ritroverebbe Sarri.

In the box - @augustociardi