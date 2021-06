Belotti-Toro: senza offerte congrue a luglio, pronto rinnovo a 3 milioni

ESCLUSIVA LR24 - In Inghilterra svelano che anche l'Arsenal si è iscritto alla corsa a Belotti, sport in voga a cui la Roma partecipa di diritto da almeno due mesi, senza finora avere riscontrato parere favorevole di Cairo, che difficilmente si accontenterà di una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. Mentre la situazione è anche sotto monitoraggio del Milan, che vede nel Gallo l'alternativa a Giroud, per l'attaccante di scorta della Nazionale spunta...il Torino.

Già, perché finora i rapporti fra Belotti e Cairo sono sempre stati buoni, nonostante i tentativi abbozzati per riscrivere il contratto non siano andati a buon fine. Il presidente granata sta vagliando ora la carta del compromesso: siamo pronti ad ascoltare offerte che si avvicinino ai 30 milioni necessari per farlo partire, ma in caso di assenza di proposte adeguate entro fine luglio, ecco il nuovo modello federale da firmare. L'ingaggio salirebbe a 3 milioni di euro, a crescere fino a 3,5, stipendio annuale simile a quello proposto dagli acquirenti. Accordo quadriennale che significherebbe Belotti a vita e rappresenterebbe per il Toro un sacrificio non indifferente, perché il capitano assieme a Sirigu è quello che in squadra guadagna di più, 2 milioni netti a stagione.

LR24