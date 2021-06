Calciomercato Roma: su Belotti piomba l'Arsenal. Pronti 34 milioni per il Torino

Intreccio di mercato Roma-Arsenal: oltre alla trattativa per Granit Xhaka che tiene ormai banco da settimane, e l'indiscrezione delle ultime ore relativa a Bukayo Saka, ci sarebbe la questione legata ad un altro degli obiettivi di Tiago Pinto. Si tratta di Andrea Belotti, accostato per settimane alla Roma - ma anche al Milan -, per cui Cairo non ha mai abbassato le proprie richieste nonostante il contratto in scadenza nel 2022.

L'edizione odierna del quotidiano riporta però di un inserimento importante proprio dell'Arsenal, pronto ad offrire al Torino i 34 milioni richiesti per il cartellino del centravanti classe '93.

(Tuttosport)