Mou vuole Saka

Il prezzo è alto, ma l'idea è quella giusta: Bukayo Saka rappresenta il profilo di calciatore che garantisce certezze sia al livello tecnico che economico. Giocatore versatile, il classe 2001 può svolgere tutti i ruoli della fascia sinistra e adattarsi anche sul lato opposto. E non è un segreto che a Mourinho piaccia da matti. Lo Special One ha commentato così le caratteristiche del laterale: «Il ragazzo è giovane, ma ha già esperienza in grandi club e nel campionato migliore del mondo. E' molto talentuoso, è in fiducia e può giocare in più posizioni. E credo anche che sia davvero un bravo ragazzo».

E nell'ambiente del calciomercato l'interesse della Roma per il giocatore dell'Arsenal si è fatto reale, anche se la valutazione di 50 milioni attribuitagli dai gunners rappresenta un muro importante.

In tutto questo la situazione legata a Xhaka non si è ancora sbloccata. L'ipotesi è quella di una trattativa che coinvolga centrocampista svizzero e laterale inglese: la Roma potrebbe infatti tentare di concedere qualche milione in più all'Arsenal per strappare il mediano a titolo definitivo e garantirsi un prestito oneroso - 5/6 milioni - con obbligo di riscatto proprio per Saka. Non sarà facile, però: Tiago Pinto ha mandato di vendere prima di comprare, e sul giocatore ci sono diversi club inglesi e tedeschi.

Intanto stringono i tempi per lo sbarco di Mourinho, che avrebbe individuato la casa dove andrà a vivere: si tratta di un'abitazione tra Castel Sant'Angelo e Piazza Navona. Non lontano da casa di Daniele De Rossi. Probabilmente solo una casualità...

(gasport)