Il futuro di Alessandro Florenzi resta da decifrare con il Psg, dove ha giocato l'ultima stagione in prestito, che ha rinunciato alla possibilità di riscattarlo. Così l'esterno giallorossa torna di attualità per il mercato italiano con Juventus e Milan che si sono rifatte sotto, oltre all'Inter, alla ricerca di un sostituto di Hakimi, prossimo proprio al passaggio ai parigini.

(La Nazione)