FELICI: "Xhaka spinge fuori dalla Roma Villar" - MAGNI: "Renato Sanches cambierebbe totalmente il centrocampo"

Rui Patricio, Xhaka e ovviamente Mourinho, sono questi i 3 "trend" delle discussioni via radio. "Non fatemi giudicare il gol preso contro il Belgio perché cominciamo malissimo..." dice Roberto Pruzzo. "La scelta dei centrocampisti e la ricerca di Xhaka mi sembra che spingano fuori dalla squadra Villar" riflette Antonio Felici.

Sul centrocampo, Massimiliano Magni dice: "Un calciatore che ti cambierebbe totalmente il centrocampo è Renato Sanches".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Rui Patricio? Deve ancora arrivare a Roma e sono dieci giorni che lo massacrano... Ha delle responsabilità sul gol di Hazard, ma come si fa a giudicare un portiere da una singola partita o da una singola competizione? Andrebbe valutato per quello che ha fatto vedere in carriera (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Rui Patricio? Non fatemi giudicare il gol preso contro il Belgio perché cominciamo malissimo... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Rui Patricio ha preso un brutto gol, può succedere. Nella partita precedente aveva fatto due parate meravigliose (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Un calciatore che ti cambierebbe totalmente il centrocampo è Renato Sanches, ma dopo un Europeo così ben giocato, credo sia diventato un obiettivo economicamente impossibile (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Xhaka vuole rompere con l'Arsenal. Svelo una cosa sul Flaminio: la Roma lo aveva individuato come papabile, ha fatto alcune verifiche ed è scappata via... Rui Patricio? La Roma lo ha bloccato (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Rui Patricio ieri ha commesso un errore, non una papera, ma è ingiusto in generale giudicare i calciatori per due-tre partite agli Europei. La Roma vuole chiudere l’operazione, ma c’è ancora distanza tra i due club (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Posso metterci la mano sul fuoco che finché Sergio Ramos non firma per un'altra squadra, Mourinho ci proverà fino alla fine a convincerlo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Si parlava di Milan o Roma, ma l'unico club italiano che può avvicinarsi a Vlahovic è la Juventus. Under è stato offerto un po' a tutti, ma lui e Pau Lopez stanno andando al Marsiglia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La scelta dei centrocampisti e la ricerca di Xhaka mi sembra che spingano fuori dalla squadra Villar (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)