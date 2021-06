Mourinho presenta il corso sulla gestione delle emozioni: "E' importante circondarsi di persone giuste, conto molto sul mio staff"

Tra le varie iniziative personali di Mourinho c'è quella con l'XTB, uno dei principali broker finanziari di cui è "brand ambassador", per un corso guidato proprio dall'allenatore della Roma dal titolo "Come controllare le tue emozioni". Nella presentazione del corso, Mourinho ha rilasciato un'intervista pubblicata dal sito del broker con uffici in oltre 13 paesi.

Di recente hai deciso di tornare in Italia dopo 11 anni e diventare allenatore dell'AS Roma. Prendere decisioni fa parte della vita quotidiana di un investitore. Qual è la tua migliore strategia di preparazione per prendere una decisione importante?

"Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno. Questa è la "tattica" migliore perché è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli e prendersi del tempo per capirli".

L'alta pressione è una parte importante del lavoro sia dell'investitore che dell'allenatore di calcio, ma quando una situazione del genere si verifica all'improvviso senza preavviso, quale consiglio puoi offrire a qualcuno per aiutarlo a farcela?

"Si tratta di preparazione. È importante essere sempre preparati a tutte le eventualità, perché, in questo modo, puoi adattarti ai momenti di pressione facendo affidamento sulla tua preparazione e sulla tua ripetizione".

Tenere i nervi saldi è una delle sfide più grandi per ogni investitore. Come gestisci le tue emozioni durante una situazione ad alta pressione?

"Una volta fischiato l'inizio, sono concentrato solo sulla partita e sul momento. Non penso a me o alle mie emozioni. Penso a ciò che ho di fronte e a ciò che dobbiamo fare per adattarci a ciò che sta accadendo".

Sia negli investimenti, nel calcio che nella vita di tutti i giorni non tutto va sempre come vorremmo. Quali sono i migliori consigli che puoi offrire a qualcuno che sta affrontando una situazione che non è andata come previsto?

"Penso che sia tutta una questione di preparazione; quando ti prepari a tutte le eventualità, ti consente di adattarti più rapidamente ed elimina anche l'elemento sorpresa. Quando ero al Porto, ho detto alla squadra che mi aspettavo di pareggiare lo United, la squadra più difficile del sorteggio – poi abbiamo pareggiato con lo United, ma eravamo preparati, quindi era come ci aspettavamo e non eravamo preoccupati per la sfida che ci aspettava".

In XTB crediamo che l'istruzione e l'apprendimento dagli altri siano una delle chiavi per investire con successo. Quanto è importante circondarsi delle persone giuste?

"È incredibilmente importante circondarsi delle persone giuste e conto molto sul mio staff. Le squadre in questi tempi sono così grandi e ci sono così tanti compiti per un allenatore che devi sapere che puoi mantenere alti livelli di qualità anche quando non ci sei. Devi anche essere sicuro e supportato quando si tratta di prendere decisioni chiave per la squadra".

