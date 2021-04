Trigoria: Smalling, Spinazzola e Pedro lavorano individualmente. Possibile esclusione dalle coppe per i club coinvolti nella Superlega. La Roma sceglie di restare con la Uefa

La Roma, dopo la sconfitta arrivata ieri pomeriggio in casa del Torino per 3-1, è tornata a lavorare sul campo di Trigoria in vista della prossima gara di Serie A contro l'Atalanta. La squadra di Fonseca scenderà in campo contro i bergamaschi giovedì sera e il tecnico spera di recuperare il maggior numero di giocatori possibile. Nella giornata di oggi però Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro ed El Shaarawy hanno continuato a lavorare a parte. A occupare il centro della scena però è la notizia della creazione della Superlega. La notizia è stata diramata durante la notte, ed è stato reso noto che saranno 12 i club fondatori (AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspurs). Secche sono arrivate le risposte, tutte negative da parte delle federazioni nazionali, della politica e ovviamente della Uefa. Nella giornata di venerdì infatti il massimo organo del calcio europeo si esprimerà in merito alla possibile eliminazione dalle competizioni di Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Real Madrid.

