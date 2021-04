Trigoria: squadra divisa in gruppi. A parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro ed El Shaarawy (FOTO)

Dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, questa mattina, sotto una fitta grandinata, la Roma è tornato al lavoro al Fulvio Bernardini. In vista, infatti, c'è l'impegno di giovedì contro l'Atalanta. Come di consueto dopo le partite divisione in gruppi, con defaticante per chi ha giocato. A parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro, El Shaarawy.